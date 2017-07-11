Столичные власти планируют заменить больше 2 тыс. люков на столичных дорогах до октября 2017 года. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Новые люки, изготовленные из высокопрочного чугуна, соответствуют всем нормативным требованиям. Они могут выдержать динамическую нагрузку вплоть до 40 т. Укладывают их на одном уровне с проезжей частью или тротуаром, учитывая уклон, обеспечивающий водоотвод, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ремонтные работы улично-дорожной сети проводятся ежегодно весной и летом. Также в столице ремонтируют горловины и люки колодцев и устанавливают опорные плиты.