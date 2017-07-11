Террористы запрещенной в России группировки ИГ объявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, боевики сделали короткое заявление, в котором сообщили о смерти аль-Багдади, а также назвали имя нового главаря.

Ранее некоторые иранские СМИ распространили фотографии, которые якобы подтверждали гибель главаря террористов.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в ходе авиаудара ВКС РФ в конце мая. Также были ликвидированы 300 боевиков.