Певец Сергей Лазарев опроверг сообщения о завершении своей певческой карьеры. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, его слова в интервью телеканала «Мир» были неверно истолкованы. Он действительно заявлял о приостановке концертной деятельности в 2019 году, однако не более чем на 2–3 месяца, чтобы иметь возможность полностью погрузиться в театральный процесс, сообщает «Дни.Ру». Лазарев подчеркнул, что именно так и поступал при подготовке к спектаклям «Женитьба Фигаро» и «Таланты и Покойники».

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июл 10 2017 в 6:09 PDT

«Ни о каком завершении музыкальной карьеры речи не шло... НАОБОРОТ!! Этой осенью новый альбом, скоро представлю свой продюсерский проект, в 2018 году — новое шоу и Большой тур!!» — заявил исполнитель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лазарев намерен приостановить певческую карьеру и погрузиться в работу на театральной сцене.