Неизвестные взломали сайт министерства образования и науки Украины и разместили на главной странице эротические фотографии.

Как сообщает агентство «Украинские новости», при переходе из поисковых систем на сайт ведомства появлялись фото обнаженной девушки. По состоянию на 11:13 мск портал работает в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о взломе сайта украинского кабмина. Вирус-вымогатель Petya 27 июня поразил операционные системы около 80 организаций по всему миру. Наибольший урон от кибератаки был нанесен Украине. Там пострадали правительственные учреждения, объекты инфраструктуры и коммерческие компании.