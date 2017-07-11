В Приморском крае несколько детей в санаторно-оздоровительном лагере «Седанка» подхватили неустановленный вирус. По данному факту полиция начала проверку. Источник заболевания пока неизвестен.

По данным ИА PrimaMedia, учреждение находится во Владивостоке. Как рассказала мама одной из пострадавших девочек Елена Штейникова, ребенка пришлось забрать за четыре дня до окончания смены.

Руководство лагеря рассматривает версию, что инфекция могла попасть на территорию вместе с непроверенными продуктами, которые привозят ребятам родители. Учреждение пересмотрит правила посещений и передачи еды детям.