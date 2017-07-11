Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после стрельбы в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, 11 июля утром в офисе одного из торговых центров были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства происшествия выясняются.