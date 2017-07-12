Крупнейшие военные химатаки
В апреле 1915 года французские войска, расположившиеся неподалеку от Ипра, увидели облака желтовато-зеленого цвета, которые приближались к их позициям. В тот момент мало кто догадывался, насколько смертоносным окажется надвигающийся туман.
Немцы распылили под бельгийским городом 168 т хлора. В результате атаки погибло около тысячи солдат противника. Чуть больше повезло тем, кто находился на возвышении: хлор тяжелее воздуха, поэтому у земли его концентрация была выше. В Гааге осудили действия немцев, но это не помешало им повторить такого рода атаку 12 июля 1917 года. Причем атакован вновь был Ипр.
Иприт
На сей раз немцы ударили по позициям англо-французских войск другим химическим оружием. Это были мины с горчичным газом, который впоследствии получил название иприт — в честь города, под которым он был использован. Эффективной защиты от данного вида отравляющего вещества в те годы не было, поэтому его применяли вплоть до окончания войны. Жертвами первого применения иприта стали почти 2,5 тыс. человек, 87 из них скончались на месте. Наиболее чувствительны к этому веществу глаза и легкие: многие слепли либо заболевали тяжелой пневмонией. К тому же спустя несколько часов после распыления иприта на коже и слизистой солдат возникали химические ожоги, пузыри, а иногда и язвы, через которые происходило вторичное заражение.
«Мистический мор»
Не менее активно иприт применялся итальянцами в войне с Эфиопией в 1935–1936 годах. Атаки на мирное население производились по приказу Муссолини. Происходило это в обход Женевской конвенции, запрещающей использование химического, биологического и токсичного оружия. Поначалу бочки с отравляющим веществом поражали небольшое количество людей. Однако с каждым последующим шагом действия итальянской армии становились всё смелее, а использование химоружия — интенсивнее. Только за 16 и 17 февраля 1936 года итальянская авиация сбросила на эфиопов 120 т бомб: 18 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести, 6 тыс. были убиты. При этом применение отравляющих веществ не только сильно сократило численность войск противника, но и ударило по моральному духу солдат и гражданских. Болезни, вызванные химоружием, пугали эфиопов: они считали их «мистическим мором», или наказанием свыше.
Японские эксперименты
В рядах японской армии существовали специальные химподразделения, которые проводили эксперименты с новым видом оружия. Тестирование проходило на оккупированной части Китая: на военнопленных пробовали слезоточивый, рвотный, удушающий, кожно-нарывной и другие виды отравляющего газа. При этом японцы не только не скрывали своих намерений по использованию химоружия, но порой заранее предупреждали о готовящейся атаке. За время войны под ударом оказались по крайней мере 18 провинций Китая. По некоторым данным, японцы применяли ядовитые газы до 2 тыс. раз, что привело к гибели более 60 тыс. человек. Одна из самых массированных атак произошла в октябре 1941 года, когда 60 японских самолетов сбросили на район Ухань снаряды с ядовитым газом. Китайцы, не имевшие средств химзащиты, понесли громадные потери: от отравления погибли свыше десятка тысяч военных.
Лагеря смерти
В ходе Второй мировой гитлеровская Германия применяла химоружие в концентрационных лагерях. Массовые уничтожения людей осуществлялись с помощью газа «Циклон Б», изобретенного в 1922 году под руководством немца еврейского происхождения Фрица Габера. После прихода к власти Гитлера нобелевский лауреат бежал из страны. Спустя годы некоторые его родственники погибли в лагерях смерти.
Впервые смертоносный газ немцы испытали на советских военнопленных. В сентябре 1941 года они загнали в подвал 600 солдат и 250 раненых поляков, переведенных туда из лазарета. В том же помещении немцы разместили пропитанные синильной кислотой гранулы, которые выделяли ядовитый газ. Двери подвала они открыли только на следующий день. Увидев, что некоторые узники остались в живых, они повторили эксперимент.
По некоторым подсчетам, 4 кг «Циклона Б» хватало для убийства 1 тыс. человек. Убедившись в эффективности средства, немцы продолжили применять ядовитый газ и активно использовали его в Освенциме до января 1945 года, пока советские войска не освободили лагерь смерти. По разным оценкам, в газовых камерах и крематориях погибли в общей сложности от 1,4 млн до 4 млн человек.
«Попай»
Войну во Вьетнаме, длившуюся порядка 20 лет, называют адской дискотекой в джунглях. Американцы использовали разные средства борьбы с врагом: помимо напалма, сжегшего целые деревни, в ход шло как химическое, так и биологическое оружие. В августе 1961 года власти США приняли решение об использовании дефолианта Agent Orange для уничтожения вьетнамских лесов, рассчитывая обнаружить прячущихся в джунглях солдат и партизан. Однако последствия оказались куда более разрушительными: вещество, попадая в организм, вызывало смертельные болезни у мирных жителей и врожденные мутации у их детей. По некоторым данным, от химатак пострадали 3 млн вьетнамцев.
Из-за химоружия во Вьетнаме, помимо прочего, случилась крупная экологическая катастрофа. В марте 1967 года началась операция «Попай», названная в честь знаменитого мультипликационного персонажа. Транспортные самолеты рассеяли в облаках иодид серебра, что увеличило количество осадков в три раза. Поля с посевами были затоплены, размыло дороги, деревни и тропы, по которым вьетнамские партизаны перевозили оружие и провиант. Использование химикатов привело к почти полному уничтожению мангровых лесов, снизило урожайность полей и ударило по популяции животных: из 150 видов птиц осталось лишь 18.
Первая война в Персидском заливе
Восьмилетняя ирано-иракская война считается одним из крупнейших вооруженных конфликтов после Второй мировой: 900 тыс. погибших, экономический ущерб в $350 млрд с обеих сторон, разрушенная инфраструктура и многомиллиардные долги зарубежным странам. Применение химического оружия привело к многочисленным жертвам. Использовались иприт, табун, зарин и другие отравляющие вещества. Ужасным примером использования химоружия является газовая атака в городе Халабджа. Иракская авиация ударила по мирному населению на территории, оккупированной иранскими войсками. Согласно наиболее распространенной версии, так Саддам Хусейн наказывал курдов, которые отказывались воевать с иранцами. Из-за бомб с отравляющими веществами пострадали свыше 20 тыс. человек, 5 тыс. были убиты.