Омские следователи организовали доследственную проверку после публикаций в местных СМИ информации об избиении врача-хирурга на рабочем месте в городской клинической больнице скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне днем в ординаторской отделения гнойной хирургии. Родственник пациента набросился на врача после того, как медик попросил его покинуть кабинет. Агрессивный мужчина наносил удары до тех пор, пока врач не потерял сознание. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В настоящее время медик находится в отделении нейрохирургии, передает ИА FlashSiberia.

«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства случившегося и причины конфликта, действиям нападавшего будет дана правовая оценка», — сообщили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.