Следственный комитет подтвердил факт стрельбы на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом «Известиям» сообщил представитель ведомства.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В 9.50 на службу 02 поступили сообщения об обнаружении двух тел в офисном помещении по адресу Алтуфьевское шоссе, 27. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тела двух человек, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — также сообщили «Известиям» в ГУ МВД по Москве

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу в одном из офисов. Он застрелил женщину, после чего покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства преступления.