Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию состоится в следующем году. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Sky News.

При этом, по информации источников в британском правительстве, Трамп как владелец двух гольф-клубов в Шотландии может посетить королевство с неофициальным визитом раньше.

Журналисты сообщают, что сроки визита Трампа в Британию зависят от того, как «долго премьер-министр Тереза Мэй продержится у власти».

Напомним, ранее сообщалось, что американский лидер надеялся на быструю торговую сделку с Британией на G20.