Открытие памятной стелы в память о жертвах Первой мировой войны состоится 2 августа текущего года в Архангельске. Монумент воздвигнут в районе культурного центра «Бакарица» рядом с мемориалом погибшим портовикам.

Макет стелы, которая, по мнению властей, должна стать еще одним зримым символом стойкости и мужества жителей Архангельска, уже утвержден, сообщает News29.

Место установки монумента выбрано не случайно. В 1916 году в архангельском порту Бакарица в результате вражеской диверсии произошел взрыв парохода «Барон Дризен». Взорвалось около 1600 т взрывчатых веществ. По официальным официальным данным погибло более 600 работавших на разгрузке солдат, моряков, портовых и таможенных служителей и местных крестьян. Свыше 1170 раненных, покалеченных и обожженных поступило в лазареты города.

Кроме того, были повреждены и другие суда, разрушены причалы, береговые сооружения, начался пожар. До сих пор не установлено, кто был организатором взрыва, неизвестно и точное число погибших.