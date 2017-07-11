Две местные жительницы получили ожоги различной степени тяжести в Саратове во время одного из городских квестов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в минувшие выходные. После квеста девушки, которым потребовалась помощь врачей, написали заявление в полицию.

По словам одной из девушек, по сценарию, несколько девушек с завязанными глазами поместили в машину, а потом подожгли, но пламя охватило и самих участниц.

Сейчас одна из пострадавших находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.