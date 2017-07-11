Следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел Cледственного управления СК России по Челябинской области Александра Козлова задержали при получении взятки в особо крупном размере.

По предварительным данным, Козлов получил денежное «вознаграждение» в размере 4 млн рублей за положительное решение вопроса в пользу обвиняемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко, передает ИА «Урал-пресс-информ».

Другие подробности задержания не приводятся.