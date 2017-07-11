Два человека погибли и более 20 получили ранения в ДТП с автобусом на острове Пхукет в Таиланде. Авария произошла поздно вечером 10 июля в городе Патонг.

Как пишет газета Phuket News, в салоне находились 36 туристов из Китая. Автобус с не смог остановиться и опрокинулся на одной из улиц, задев опоры ЛЭП и несколько домов.

В результате аварии погибли десятилетний ребенок и его отец. Семь человек получили серьезные травмы, сейчас они находятся в больнице. Остальные отделались незначительными ушибами. Водителя автобуса задержали для дачи показаний.