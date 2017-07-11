Акционеры ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» продолжают выплачивать заработную плату работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Под контролем прокуратуры 10 июля акционеры завода выплатили 66 работникам предприятия более 5,4 млн рублей. После принятых мер они нашли оставшуюся сумму задолженности, достаточную для полного погашения долга.

Напомним, о жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, Владимир Путин рассказал в ходе встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.

СУ СКР по Свердловской области после невыплаты зарплаты возбудили еще два уголовных дела о мошенничестве и неуплате налогов. Сейчас на имущество предприятия наложен арест. Решением суда завод признан банкротом.