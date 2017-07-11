Во вторник, 11 июля, специалисты тушат на территории России 94 лесных пожара общей площадью более 67,6 тыс. га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

Среди наиболее пострадавших регионов — Амурская область (18 пожаров общей площадью более 35 тыс. га), Хабаровский край (30 пожаров, около 19 тыс. га) и Якутия (27 пожаров, более 6,7 тыс. га).

По информации «Авиалесоохраны», пожары общей площадью около 1,5 тыс. га охватили земли ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также заповедников «Джугджурский» и «Байкальский»), для тушения лесных пожаров в России задействовано 2182 человека, 270 единиц техники и 20 воздушных судов.

Еще 153 лесных пожара, площадь которых составляет более 516 тыс. га, находятся под наблюдением — их тушение прекращено, уточнили в ФБУ. Все они расположены на труднодоступных и удаленных территориях, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают возможный ущерб, отметили в «Авиалесоохране». Там же уточнили, что в настоящее время пожароопасный сезон открыт в 83 российских субъектах.