Во вторник, 11 июля, в Омске в утренний час-пик женщина выпала из маршрутного микроавтобуса через открывшуюся на ходу дверь, она госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полиции уточнили, что пострадала женщина 1961 года рождения. Инцидент произошел при повороте с улицы Ватутина на улицу Перелета.

«В ходе движения произошло падение пассажира на проезжую часть через открывшуюся дверь в салоне», – уточнили в пресс-релизе.

Сообщение об инциденте поступило в 08.15 по местному времени (05.15 мск).

За рулем маршрутки был 52-летний водитель. Всего в салоне находились 20 человек, другие пассажиры за медпомощью не обращались.