Состояние четырех пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Рио» на северо-востоке Москвы остается тяжелым. Всего, по уточненным данным, были госпитализированы 15 человек, один ребенок выписан.

В результате пожара всего пострадали 18 человек, троим из них медицинская помощь была оказана амбулаторно, сообщает ТАСС. Среди них один ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части, который получил тепловой удар.

Напомним, о пожаре в торговом центре спасателям стало известно 10 июля в 17:39 мск. Огонь тушили более 400 человек, порядка 110 единиц спецтехники, в том числе два вертолета и пожарный поезд. В 23:27 мск возгорание в ТРЦ «Рио» было полностью ликвидировано.

Известно, что пожар начался в текстильном магазине, который находится на минус первом этаже торгового комплекса. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Во время ЧП из «Рио» были эвакуированы около 3 тыс. человек.