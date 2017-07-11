В понедельник вечером во дворе жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска обнаружено тело маленькой девочки с признаками насильственной смерти, сообщает ГУ СК России по Хабаровскому краю.

Как уточняется в сообщении, примерный возраст ребенка – 3-4 года, рост – 84 сантиметра. Девочка была коротко пострижена и одета в розовую футболку, бриджи и белую шерстяную кофту.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Следователи также обратились к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности погибшей девочки, ее родственников и обстоятельств преступления.