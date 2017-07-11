Американский инвестор, основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $3,17 млрд. Миллиардер перечислил средства фонду Билла и Мелинды Гейтс.

Уоррен Баффет направил средства фонду Билла и Мелинды Гейтс, а также еще четырем организациям, связанных с его семьей в виде 18,6 млн акций класса «B» Berkshire. Каждая из них на 10 июля стоила $170,25, сообщает «Федеральное агентство новостей». После этого пожертвования американский миллиардер стал четвертым в мире человеком по объему средств, направленных на благотворительные цели.

С 2006 года Баффет направил на благотворительность более $27,5 млрд, 80% от этой суммы получил Фонд Гейтса. Напомним, ранее он уже заявлял, что намерен передать на благотворительные цели все свои акции в Berkshire Hathaway.