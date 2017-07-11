Два мальчика, в возрасте 9 и 10 лет, потерялись в лесу в селе Самохвалово в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Представитель ведомства отмечает, что заявление о пропаже детей поступило от их родителей 10 июля. По словам родителей, мальчики ушли с одним телефоном, который оказался выключен.

Сейчас поисково-спасательную операцию ведут 148 человек — полицейские, пожарные, представители администрации и волонтеры.

Сообщается, что следы детей были обнаружены на грейдере в 25 км от Самохвалово, куда сейчас следует трактор и муниципальная пожарная охрана. Кроме того, в районе поиска задействованы беспилотные летательные аппараты.