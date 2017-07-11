Губернатор Алтайского края Александр Карлин не собирается ограничивать размер курортного сбора в регионе, сообщает пресс-служба края.

«Мы не собираемся устанавливать планку в этом размере на старте эксперимента. Можно, конечно, понижать ставку курортного сбора. Но стоит помнить, что можно понизить до ситуации, когда овчинка выделки не стоит», – цитирует губернатора пресс-служба, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам Карлина, стоимость администрирования сбора не зависит от его величины и подчеркнул, что необходимо подобрать наиболее оптимальное решение. Отметим, что планируемая верхняя планка курортного сбора – 100 рублей с человека в сутки.