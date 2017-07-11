Причиной аварии на шахте рудника «Заполярный» в Норильске, произошедшей 7 июля, по предварительной версии, стал взрыв метана. Об этом во вторник сообщили в компании «Норникель».

По словам представителя компании, расследованием причин аварии занимается госкомиссия. Сообщается, что сейчас шахта возобновила работу, передает ТАСС.

Напомним, изначально причиной аварии назывался взрыв метана. Однако, через несколько часов после аварии, замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по безопасности и охране труда Сергей Градюшко, сообщил, что следов метана на месте происшествия обнаружено не было.

Взрыв на шахте рудника «Заполярный» компании «Норникель» произошел 7 июля. В результате аварии погибли четыре человека, пострадали три работника.