Таврический районный суд Омской области обязал главу местного муниципалитета Юрия Постового оплатить стоимость служебного внедорожника, который сгорел в апреле 2015 года.

По версии следствия, находясь на больничном, глава Таврического района Юрий Постовой поехал на служебной машине в район аула Жар-Агач Нововаршавского района. Автомобиль загорелся от полыхающей травы и стеблей злаков, оставшихся после уборки урожая, сообщает sibnovosti.ru.

Во время суда Постовой заявил, что оказался в поле исключительно по служебной необходимости. По словам чиновника, он узнал о том, что талые воды могут подтопить село Баландино. Позже прокуратура выяснила, что угроза затопления села полностью отсутствовала. Теперь глава района выплатит казне полную стоимость внедорожника – 1 млн рублей.