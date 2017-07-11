Количество заявлений, поданных в Центральную избирательную комиссию на пост кандидата в президенты Киргизии возросло до 19. Об этом агентству ТАСС сообщили в ЦИКе республики.

Отмечается, что из 19 человек только трое - Темир Сариев (бывший премьер-министр), Турсунбек Акун (бывший омбудсмен) и Бакыт Торобаев (лидер фракции парламента) - были выдвинуты политическими партиями, остальные претенденты являются самовыдвиженцами.

В Центризбиркоме добавили, что процедура выдвижения продлится до 2 августа, после этого начнется регистрация кандидатов. Чтобы стать кандидатом в президенты Киргизии, претендентам необходимо собрать подписи 30 тысяч избирателей, успешно сдать экзамен на знание киргизского языка, а также внести залог суммой 1 миллион сомов (около 15 тысяч долларов).

Эксперты считают, что реальные шансы стать президентом республики имеют только 3-5 кандидатов, остальные претенденты занимаются саморекламой. Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября 2017 года.