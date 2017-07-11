Северная Корея пока не имеет технологий способных повторно ввести межконтинентальные баллистические ракеты в атмосферу. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Как отмечает издание, полученные разведданные о недавних ракетных запусках КНДР, и их анализ позволяют сделать вывод об отсутствии таких технологий у Пхеньяна.

Это означает, что при снижении и повторном входе в плотные слои атмосферы ракета может разрушиться из-за перегрева обшивки.

В начале июля КНДР провела очередные испытания ракеты «Хвасон-14». По обнародованным данным, высота полета составила 2801 км, а дальность более 930 км. Однако в минобороны России заявили, что ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, речь идет об испытании ракеты средней дальности.