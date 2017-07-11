Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя лайнера.

Как сообщает Life, на месте уже работают сотрудники экстренных служб. В авиадиспетчерских службах «Интерфаксу» сообщили, что посадка лайнера «ЮТэйр» прошла благополучно. Пилоты сообщили, что по их расчетам ресурсов работающего двигателя хватает на посадку, было принято решение приземлиться во Внуково, в аэропорту назначения.

Самолет выполнял рейс из Сургута. Однако на подлете к Москве капитан судна сообщил об отказе одного из двигателей. При посадке никто из пассажиров, а также членов экипажа не пострадал.