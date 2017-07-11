Проект санкций против России, находящийся на рассмотрении конгресса США, нанесет крупный урон американским нефтегазовым компаниям, в случае его утверждения. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ).

Также аналитики издания отметили, что предлагаемые санкции только сыграют на руку российским и китайским сырьевым компаниям.

Конкретно проблема для американских нефтегазовых предприятий заключена в одном положении законопроекта – в ограничении взаимодействия американских и российских предприятий.

«Компаниям США уже запрещено инвестировать и оказывать консультационные услуги при реализации нефтегазовых проектов в России. Однако законопроект может запретить им принимать участие в любом проекте, в котором задействованы и попавшие под санкции российские фирмы. На практике это способно отрезать компании США от крупнейших проектов освоения глубоководных месторождений и таким образом это будет выгодно России и Китаю», – пишет издание.

Газета считает, что Россия сможет использовать законопроект в своих целях. РФ будет достаточно целенаправленно отправлять заявки на участие в освоении какого-либо месторождения. В этом случае американским конкурентам придется отзывать свои заявки и уступать их соперникам из Европы и Китая, которые не связаны подобными ограничениями.

Белый дом ранее заявлял о полной поддержке нового проекта расширения санкций в отношении России и Ирана.