Кабмин утвердил стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2030 года. Документ опубликован на сайте правительства.

«Цель стратегии - достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Реализация стратегии обеспечит отечественные предприятия равными конкурентными условиями с зарубежными производителями, создаст благоприятные условия для развития экспорта и будет стимулировать рост инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, это позволит увеличить количество работников, занятых в этой отрасли.

Стратегией предполагается переориентировать продукцию отечественного сельскохозяйственного машиностроения на рынки государств СНГ и Европы, Африки, Австралии, Китая и Северной Америки.