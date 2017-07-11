В поселке Кличка Приаргунского района Забайкальского края пьяный водитель сбил двух школьниц. 15-летняя девочка погибла на месте, ее подруга госпитализирована с переломом ноги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Инцидент произошел минувшей ночью на одной из улиц поселка, водитель автомашины «Газ-3110», двигавшийся в попутном направлении, совершил наезд на двух школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части», - сказано в сообщении.

На данный момент сотрудниками полиции установлено, что водитель имеет почти 20-летний стаж вождения. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.