Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Забайкалье отменен. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В конце июня власти Забайкальского края ввели режим ЧС из-за жаркой сухой погоды и лесных пожаров.

«Режим ЧС отменен в связи со стабилизацией обстановки», - говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным, сейчас в Забайкалье тушат один пожар площадью 10 га. Помимо этого пожары продолжаются в труднодоступных местностях региона. На севере и северо-востоке Забайкалья зарегистрированы 27 очагов возгорания общей площадью 49,6 тыс. га.

Сообщается, что эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.