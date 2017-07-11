Землетрясение в Японии оставило более 3,6 тысяч домов без света
По меньшей мере 3,6 тыс. домов остались без электроэнергии в японской префектуре Кагосима из-за произошедшего утром землетрясения магнитудой 5,2. Об этом сообщает энергетическая компания Kyushu Electric Power.
На данный момент сотрудники компании пытаются восстановить подачу электроэнергии.
Эпицентр землетрясения находился в префектуре Кагосима на глубине 10 км. Утром в связи с природным явлением была объявлена угроза цунами, однако позже предупреждение сняли. По последним данным несколько человек получили незначительные травмы, в результате подземных толчков повреждены несколько жилых домов.