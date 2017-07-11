Судебные приставы приостановили работу детского сада в Рудничном районе города Кемерово из-за повышенного содержания в воздухе радиоактивного вещества — радона. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по области.

Предварительно работа детского учреждения приостановлена на 60 дней.

Росприроднадзор выявил повышенное содержание радона во время плановой проверки детского сада после ремонта.

«Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит превышенное содержание радона. Деятельность учреждения приостановили на 60 суток. В случае если нарушения не будут устранены, детский сад будет закрыт полностью», — рассказали в ФССП.

Как уточняется, детей во время проверки и работы приставов в детском саду не было, так как учреждение всё еще находится в стадии ремонта.