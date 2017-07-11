В Москве и Подмосковье во вторник ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в Росгидромете.

По данным метеослужбы, погода установится солнечная, осадков не ожидается.

«В Москве воздух прогреется до +23... +25 градусов, по области — до +20... +25 градусов. Ветер переменных направлений, примерно 2–7 м/с», — рассказал представитель Росгидромета.

В ночь на среду будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +13... +15 градусов в Москве и +10... +15 — в области.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Днем в среду, 12 июля, погода существенно не изменится, местами возможен слабый и умеренный дождь. Столбики термометров в столице покажут +22... +24 градуса, в Подмосковье — от +20 до +25 градусов.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 12–17 м/с.