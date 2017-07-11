Количество жертв крушения военно-транспортного самолета США в штате Миссисипи увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Ранее телеканал WBRC Fox 6 News передавал о телах четырех погибших, найденных под обломками рухнувшего самолета, а также лишь о восьми пассажирах, изначально находившихся на борту. По уточненной информации, модель самолета — КС-130.

На данный момент причины случившегося неизвестны.

По предварительной информации телеканала WBRC Fox 6 News, во время полета на борту самолета произошел взрыв, после чего он рухнул.