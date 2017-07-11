В отношении бывшего министра федерального планирования, депутата Хулио де Видо, подозреваемого в махинациях при предоставлении государством субсидий, возбуждено уголовное дело. Соответствующее постановление размещено на сайте Центра судебной информации Аргентины.

По версии судьи Клаудио Бонадио, экс-министр и другие обвиняемые экс-чиновники «в период с июля 2003 года по март 2014 года, злоупотребляя своими полномочиями, участвовали в незаконной схеме, в рамках которой систематически выдавали пассажирским компаниям, работающим в сфере общественного транспорта, больше субсидий, чем им полагалось». В 2003 году были введены субсидии для автобусных компаний, чтобы предотвратить рост цен на проезд. При этом получаемая сумма зависела от количества пройденных километров и перевезенных пассажиров. Сторона обвинения считает, что ряд компаний намеренно завышали данные показатели.

По данным следствия, действия фигурантов нанесли казне ущерб на сумму «примерно 608,3 млн песо (35,8 млн долларов)». Также наложен арест на активы де Видо на сумму 1 млрд песо (58,8 млн долларов).

На прошлой неделе судья вызвал 251 предпринимателя из сферы общественного транспорта для дачи показаний по этому делу. На данный момент экс-министр является фигурантом уже нескольких дел о коррупции. Ранее прокуратура подала ходатайство о лишении де Видо депутатской неприкосновенности и выдаче ордера на его арест в связи с предъявленными ему обвинениями.