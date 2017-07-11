Правозащитная организация «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) подала в суд на президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и комиссию по честным выборам.

Как сообщается на сайте организации причиной для иска стала недостаточная прозрачность работы комиссии.

Комиссия по честным выборам была создана президентом США Дональдом Трампом после его заявлений о многократных фальсификациях на президентских выборах в 2016 году. Она должна была заниматься изучением процесса голосования и расследованием возможных нарушений.

Однако по мнению ACLU, комиссия создана Трампом только для того, что бы создать видимость законности его заявления о том, что он набрал наибольшее количество голосов избирателей на президентских выборах в 2016 году.

«Ответчики нарушили акт о федеральном консультативном комитете (FACA) в двух отношениях. Комиссия Пенса и (замглавы комиссии Криса) Кобача уже провела свое первое собрание без публичного уведомления, не сделав это собрание открытым для людей и без своевременного уведомления федерального регистра», — говорится в исковом заявлении.

ACLU требует в суде от комиссии признать нарушения положений FACA и полного их соблюдения в дальнейшем.