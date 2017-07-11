Более 14 тыс. человек были эвакуированы в канадской провинции Британская Колумбия из-за разбушевавшихся лесных пожаров, передает телеканал CTV Vancouver News.

Как сообщил глава района Карибу Ал Ричмонд, огонь стремительно распространяется из-за смены направления ветра. На данный момент уровень распространения огня достиг критических отметок.

Всего в провинции бушует 231 пожар. Местным жителям власти обещали предоставить финансовую помощь и компенсации.