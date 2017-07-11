В Венесуэле прошли антиправительственные манифестации, в ходе которых пострадало более 30 человек, один убит. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на администрацию района Чакао в Каракасе.

Уточняется, что медицинская помощь была оказана 25 демонстрантам. По данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, семеро бойцов Национальной гвардии пострадали при взрыве самодельной бомбы в районе Альтамира. Электронная версия газеты «Насиональ» пишет, что в городе Валенсии двое манифестантов получили огнестрельные ранения, 16-летний подросток был убит. По факту гибели юноши, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Представители оппозиции, организовавшие акцию протеста, считают бойцов Нацгвардии виноватыми в случившемся.

Митинги проходят в Венесуэле с начала апреля. Манифестанты выступают против исполнительной власти в связи с решениями Верховного суда о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента. За время беспорядков погибло более 90 человек, пострадало около 1,5 тыс.