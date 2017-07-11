Конгрессмен от партии демократов Дон Бейер внес в Палату представителей конгресса США поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год, которая запрещает выделение средств на совместные проекты с Россией по вопросам безопасности в киберпространстве. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конгрессмена.

«Бейер этим утром внес поправку к проекту оборонного бюджета, которая запрещает федеральному правительству и администрации Трампа выполнять какое-либо соглашение по кибербезопасности, заключенное между президентом и российским лидером Владимиром Путиным», — говорится в документе.

В тексте документа отмечается, что решение американского президента «сформировать «группу по кибербезопасности» с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность». Аналогичная поправка была внесена его однопартийцем Рубеном Галлего о запрете передачи «информации о кибербезопасности России без одобрения конгресса».

Ранее Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней рабочей группы, несмотря на то что ранее такая договоренность между президентами России и США была достигнута.