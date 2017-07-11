Прокуратура города Мирный (Якутия) возбудила административные дела в отношении должностных лиц кадетской школы-интернат имени Трошева в поселке Чернышевский, родители воспитанников которой жаловались на плохое питание, жестокое обращение и другие нарушения. Об этом в воскресенье сообщила телерадиокомпания «Алмазный край».

Ранее родители написали письмо в прокуратуру, в котором пожаловались на неудовлетворительные условия проживания курсантов, плохое питание и побои, которые они замечали у своих детей.

«Проверка проведена, всем заявленным доводам дана правовая оценка. Возбуждено в отношении должностных лиц учреждения ряд административных дел. А также внесено представление и на ряду с этим направлено заявление в суд о понуждении образовательное учреждение устранить все выявленные недостатки, произвести косметический ремонт», - сообщил телекомпании заместитель прокурора города Мирный Олег Сокрут.