Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11 июля посетит Катар, а 12 июля — Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с представителями обеих стран. Об этом сообщили в госдепартаменте.

В понедельник Тиллерсон уже посетил Кувейт, где состоялась его встреча с эмиром страны шейхом Сабахом ас-Сабахом, главой кувейтского МИД Сабахом аль-Халидом и британским советником по нацбезопасности Марком Сидвэллом. По итогам переговоров представители стран выступили с совместным призывом «в короткие сроки обуздать конфликт и как можно скорее найти его решение путем диалога», так как дальнейшая эскалация противостояния арабских стран «вызывает озабоченность».

Ранее в июне текущего года ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинили Доху в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. Позднее страны ввели экономические санкции и выдвинули Катару ультиматум, выполнение условий которого позволило бы нормализовать отношения. Власти Катара обвинения отрицают и считают требования невыполнимыми.