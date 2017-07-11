Кандидат в члены Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Хосе Луис Ривас Арангурен был застрелен в понедельник в штате Арагуа, передает портал портал Universal.

Сообщается, что политик был убит прямо во время митинга на футбольном поле в городе Маракай. По последним данным преступнику удалось скрыться.

Власти приступили к выяснению обстоятельств преступления. Причины нападения пока не установлены.

Выборы в учредительное собрание запланированы на 30 июля.

В cостав КА войдут почти 540 человек. Предполагается, что собрание займется реформированием конституции, проект которой планируется вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что созыв КА должен также приниматься на референдуме, а не президентом.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. За это время погибло уже не менее 90 человек, пострадало около 1,5 тыс., несколько тысяч арестованы.