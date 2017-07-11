Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в годовщину трагических событий в Сребренице призвал признать факт геноцида в боснийском анклаве и избежать повторения подобной трагедии.

«11 июля исполняется 22 года резне в Сребренице — самой жестокой на европейской земле с момента основания ООН», — говорится в заявлении генсека.

Гутерриш отметил, что необходимо сделать выводы из этой трагедии.

«Чтобы предотвратить подобные зверства в будущем, мы должны честно взглянуть в прошлое и признать, что эти преступления совершались, а также признать роль, которую мы сыграли в их совершении», — подчеркнул он.

Он заверил, что ООН усиленно работает с тех пор над своими ошибками и признает долю ответственности в произошедшем.

В июле 1995 года в мусульманском анклаве, объявленном ООН «зоной безопасности», боснийские сербы убили около восьми мусульман. Дислоцированные там голландские миротворцы не предотвратили резню.

В феврале 2007 года Международный суд признал массовое убийство мусульман геноцидом. Сербская сторона, не отрицая факта преступления, утверждает, что это стало ответом на целенаправленное истребление сербов экстремистами-мусульманами.