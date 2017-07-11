Джон Подеста, экс-руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон, заявил, что встречи людей президента США Дональда Трампа с представителями РФ «всё больше начинают выглядеть как сговор». Об этом он сказал в интервью телекомпании MSNBC.

Подеста отметил тот факт, что Дональд Трамп — младший признал встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, на которой он должен был получить компрометирующую информацию о бывшем кандидате в президенты США от демократов — Хиллари Клинтон. Бывший руководитель штаба выразил надежду на то, что комитеты по разведке пойдут «до самого конца» в расследованиях по РФ.