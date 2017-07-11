Онлайн-симуляция пролета американского зонда Juno над Большим красным пятном Юпитера была запущена на YouTube.

Размер Большого красного пятна на самой большой планете солнечной системы составляет более 16 тыс. км. Наблюдение за ним ведется еще с 1837 года.

Сегодня, 11 июля, зонд приблизится на максимально близкое расстояние к газовому гиганту и произведет фото- и видеосъемку, сообщили в NASA.

«Сегодня вечером в 18:55 по времени Тихоокеанского побережья США (4:55 мск, 11 июля) Juno пролетит над Большим красным пятном Юпитера. Снимки ожидаются 14 июля», — говорится в сообщении операторов зонда в аккаунте в Twitter.

Все восемь научных инструментов космического корабля должны вести наблюдения во время сближения с Юпитером. Зонд Juno стартовал к Юпитеру в августе 2011 года, в прошлом году сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Juno совершает виток вокруг Юпитера за 53,4 дня.