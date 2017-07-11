При столкновении заказного микроавтобуса Fiat Ducato со стоящим грузовиком Volvo под Красноярском пострадало 12 человек. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщил официальный представитель главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

«В результате пострадало 11 человек в автобусе: пять человек госпитализировали, включая двух подростков 16 и 17 лет. Остальным оказана разовая медицинская помощь на месте без госпитализации», — цитирует агентство Юрченко.

По уточненной информации, в автобусе находилось 14 пассажиров, а не 12. Ранее сообщалось, что дети не пострадали. Среди госпитализированных — водитель автобуса.

Микроавтобус Fiat Ducato следовал по маршруту Курагино–Красноярск. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.