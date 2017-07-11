Несколько таможен Дальнего Востока участвуют в эксперименте по оформлению пассажирских таможенных деклараций на товары в электронном виде. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.

В эксперименте участвуют следующие посты: «Аэропорт Владивосток», «Первомайский», «Морской порт Восточный», «Южно-Сахалинский», «Аэропорт Хабаровск».

Сообщается, что за первое полугодие 2017 года через эти таможни было оформлено более 500 пассажирских таможенных деклараций на товары для личного пользования и более 350 пассажирских таможенных деклараций на валюту в электронном виде.