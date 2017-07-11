Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году в России за подготовку покушения на Владимира Путина, который в то время являлся премьер-министром страны, попросил его о помиловании, сообщает «Газета.ру».

Пьянзил заявил, что его поступок был глупым и абсолютно немотивированным.

В 2012 году в Одессе удалось обезвредить экстремистскую группу из трех мужчин – двоих выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и гражданина Казахстана Ильи Пьянзина. Обнаружить злоумышленников удалось из-за случайно сработавшей в их убежище самодельной бомбы.

По словам Пьянзина, он попал в группу экстремистов случайно, его использовали «втемную», а когда он понял, что его подельники затевают, было поздно отступать.

Жена осужденного Марина Пьянзина рассказала, что ходатайство было подано в администрацию колонии строгого режима в Самарской области еще в мае, но на проверку документов комиссией колонии ушло два месяца.

«Я дважды пыталась обратиться к Владимиру Владимировичу во время его прямых линий. Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной», – цитирует женщину «Комерсантъ».

Прошение о помиловании в настоящий момент рассматриваются.