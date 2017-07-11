Правоохранительные органы Украины привлекли 84 иностранцев, среди которых 64 россиянина к уголовной ответственности за совершение преступлений против нацбезопасности и территориальной целостности страны. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

«В настоящее время за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности Главной военной прокуратурой, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 гражданина РФ», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации Главной военной прокуратуры, некоторые обвиняемые на территории Донецкой и Луганской областей числятся в составе незаконного вооруженного формирования «Призрак» или являются наемниками организации United Continentale, которая придерживается пророссийской политики. На данный момент ведомство осуществляет досудебное расследование.

«United Continentale» поддерживает постоянные контакты с лидерами российской общественной организации «Международное евразийское движение», причастными к формированию интернациональных бригад для участия в ведении боевых действий на востоке Украины», - считают в ГПУ.